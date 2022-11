Ucraina: Tajani, Cina può essere utile per spingere la Russia verso un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento la Cina può essere molto importante per spingere la Russia verso un accordo per fermare il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo alla seconda giornata di lavori alla ministeriale della Nato in corso a Bucarest, in Romania. Per ottenere questo risultato, ha spiegato Tajani, servono “azioni concrete da parte della Cina” ma anche da parte del resto della comunità internazionale. “Si tratta di una questione di pace e di giustizia, e giustizia significa la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina”, ha detto il ministro. (Rob)