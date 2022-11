Migranti: Tajani, lotta per fermare flussi irregolari, Italia sarà “più presente” nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano resta impegnato nella lotta contro l’immigrazione illegale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo alla seconda giornata di lavori alla ministeriale della Nato in corso a Bucarest, in Romania. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni “si recherà in Albania”, il 6 dicembre per il Vertice Ue sui Balcani, e nei prossimi giorni “avrà degli incontri a Roma con i rappresentanti di tutti i Paesi del Mediterraneo” con l’intento di promuovere “pace e rispetto”. “Abbiamo bisogno di più Europa”, ha spiegato il ministro, secondo cui “la nuova strategia italiana” prevede di essere “più presenti” in questo quadrante.(Rob)