Ischia: Musumeci, l'inattività o i ritardi non sono ammissibili

- La tragedia di Ischia si poteva evitare: "Probabilmente sì, - dice a "Repubblica" il ministro della Protezione civile e delle politiche del mare" - se si fossero adottate le misure per mitigare il rischio:175 millimetri di pioggia in meno di 24 ore, che si registrano normalmente in un anno, sono un evento che fino a ieri definivamo 'straordinario'. Ma ormai, come ci indicano tante altre alluvioni, dobbiamo cambiare i nostri codici". E viste le condizioni del nostro territorio e i cambiamenti climatici, non si possono escludere altre catastrofi simili: "Temo di no, purtroppo. Perché non si è fatto, nei decenni, quanto era necessario, spesso nelle stesse aree dove i fenomeni si sono storicamente ripetuti. A Ischia, come a Giampilieri, in Sicilia, come nelle Marche, le calamità si sono ripresentate a distanza di pochi anni. In questo caso, l'inattività o i ritardi non sono ammissibili. Quando si parla di mutamento climatico, bisogna prendere atto che serve un nuovo metodo di approccio da parte delle istituzioni". "Non è il clima - aggiunge - che deve adattarsi a noi e alla nostra inerzia, ma siamo noi che dobbiamo adattarci al mutamento climatico". La polemica si è accesa sul condono previsto nel decreto Morandi: "Non mi iscrivo al partito trasversale della polemica, quando ancora si scava per il recupero dei dispersi. Tuttavia, non credo si possa legare in modo diretto e immediato la tragedia di Ischia a una singola legge o a un solo episodio parlamentare. La verità è che — condono o no — alcune di quelle case non avrebbero dovuto mai essere costruite sull'Isola. Per cogliere le responsabilità dobbiamo prendere in esame un arco di più anni: inclusi gli ultimi, naturalmente. Quanto al presidente Conte, sono contento che abbia finalmente apprezzato il disvalore dello sciacallaggio politico". (segue) (Res)