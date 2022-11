Ischia: Musumeci, l'inattività o i ritardi non sono ammissibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il criterio del silenzio assenso centinaia di autorizzazioni sono state date a case abusive: "Posso solo dire che l'istituto del silenzio-assenso non mi pare, in questi casi specifici, lo strumento più adatto alla tutela dell'interesse pubblico". Hanno pesato, specialmente al Sud, decenni di campagne elettorali in cui si è strizzato l'occhio agli abusivi: "Certo che hanno avuto un peso, a beneficio di tanti. Non sono mai stato innamorato dei condoni edilizi e la mia azione è sempre stata e sarà coerente con questa mia convinzione. L'abusivismo edilizio è una 'pandemia politica' che ha contagiato tutte le aree della nazione negli ultimi 50 anni. E le responsabilità vanno ricercate a ogni livello. Quella che adesso serve è una normativa speciale, ad hoc, che rimetta ordine nella materia", ha concluso Musumeci. (Res)