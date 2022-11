Governo: Calenda, buona chimica con Meloni ma nessun appoggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista alla "Stampa" ammette di sentire "il fascino della storia di Giorgia Meloni. È quella che lei ha raccontato più volte: una donna che nasce in una famiglia non privilegiata, con una vita difficile e che ce la fa da sola. Questo mi predispone positivamente dal punto di vista della chimica. Dopodiché, abbiamo pensieri diametralmente opposti, ma sono in grado di fare questo apprezzamento rimanendo radicato nelle mie convinzioni". Il premier ha riservato tempo e attenzione a Calenda, e Forza Italia si è irritata. L'accusa è di aver montato un'operazione mediatica: "Se è un'operazione mediatica perché abbiamo scritto 25 pagine di documento super dettagliato? Bastava una chiacchierata. Penso piuttosto che Forza Italia abbia un problema. Vuole sabotare il governo di cui fa parte. Non lo trovo lodevole come intento". "È una questione di serietà - continua l'ex ministro - Sono stati votati ed eletti per lavorare in coalizione. Non puoi fare finta e poi iniziare a segare le gambe della sedia. Questo è il motivo di fastidio dei vari Ronzulli, Gasparri e Mulè. Sono in un partito sgonfiato che vive di polemiche interne al governo". Forza Italia chiede di non sgomitare alla ricerca di un ruolo. "Abbiamo solo dato un contributo su alcuni pezzi della legge di bilancio. Il loro nervosismo tradisce il fatto che si stanno effettivamente distinguendo in questo ruolo di sabotatori". Calenda racconta inoltre di essere rimasto "piacevolmente sorpreso. L'ho trovata molto preparata sulle nostre proposte. Siamo entrati nel merito, parlando per più di un'ora e mezza, anche insieme ai ministri Giorgetti e Urso: un confronto serio di cui ringrazio il governo". (segue) (Res)