Covid: Schillaci, asintomatici in isolamento per cinque giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul vaccino anti Covid è stata fatta confusione. Il sottosegretario Gemmato ha detto che non c'è prova che abbia risparmiato migliaia di morti: "Poi ha rettificato. I vaccini sono fondamentali, non va messa in dubbio la loro efficacia. Domani parte la nuova campagna del ministero sulla quarta dose, raccomandata ai fragili assieme all'anti-influenza che quest'anno ha già cominciato a mostrarsi aggressiva. L'abbiamo preparata in tempi record e non mi risulta che il secondo richiamo sia mai stato incentivato". Quanto alle Regioni che battono cassa: "In un prossimo incontro faremo bene i conti per calcolare il disavanzo legato ai costi del Covid. C'è chi dice si tratti di 3,8 miliardi. In realtà credo siano di meno e da qui potremmo ricavare risorse maggiori per gratificare gli operatori sanitari, non solo quelli dell'emergenza. II servizio sanitario va reso più appetibile", ha concluso Schillaci. (Res)