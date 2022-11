Ischia: Santanchè, uniti nel dolore, sostegno a un'isola che rappresenta un marchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ischia è nel mio cuore. Piango i morti e sono vicina alle famiglie dei dispersi, dico grazie con tutto il cuore ai Vigili del Fuoco, alle forze di polizia, ai volontari a quanti hanno tentato di salvare vite umane". Daniela Santanchè, ministro del turismo, in una intervista al "Mattino" vuole subito sottolineare la sua partecipazione al lutto di Ischia. "Sto vivendo questa drammatica situazione con una emozione fortissima. Le immagini che giungono da Casamicciola lasciano senza parole. Vorrei ringraziare una a una le persone che hanno lavorato e stanno lavorando per aiutare chi non ha più nulla". Una tragedia che ha sconvolto non solo l'Italia. "Sì, senza dubbio. Bambini morti travolti dal fango, intere famiglie distrutte, sono drammi che scuotono le coscienze. E poi Ischia, un nome noto per il bello, per il sole, il mare". Si temono ripercussioni di questa vicenda sull'appeal internazionale di Ischia: "Sono preoccupata. Ho letto su qualche giornale tedesco Ischia isola distrutta. Sì, ma solo dal dolore. Ecco perché dico che bisogna stare attenti a non generare ulteriori danni oltre a quelli che ci sono già stati. La paurosa frana che si è staccata dal monte Epomeo non è tutta Casamicciola e Casamicciola non è tutta Ischia. L'isola è unita nel dolore, questo è certo. Ma dobbiamo anche essere forti, guardare avanti. In questo lembo di terra si vive di turismo, il 90 per cento della popolazione lavora con le attività ricettive. Dobbiamo essere cauti non dobbiamo rischiare di arrecare ulteriori danni". (segue) (Res)