Ischia: Santanchè, uniti nel dolore, sostegno a un'isola che rappresenta un marchio (2)

- "Ho chiesto - aggiunge - l'immediata attivazione di un tavolo con il ministro Musumeci. Dobbiamo guardare in faccia alla realtà e predisporre da subito interventi di sostegno al marchio Ischia. Ci sono risorse da mettere in campo e le useremo certamente. Il governo, tutto il governo, è consapevole che non si possono accumulare ritardi. Già col terremoto quest'isola ha sofferto tanto. Ora bisogna dare risposte immediate alla gente". Per effetto dei tagli ai ministeri il turismo perderà 3,2 miliardi per il 2023 e in tutto circa 10 miliardi entro il 2025: "I tagli in questo caso non c'entrano. Qui si tratta di affrontare un'emergenza in un'isola che contribuisce in maniera rilevante al Pil complessivo generato dal turismo. E allora saranno i fondi dell'emergenza ad aiutare chi è in difficoltà per questa tragedia". A Ischia si va anche per le terme. Ci saranno iniziative particolari per questo settore: "Certo. Cerchiamo di definire velocemente i contorni dove intervenire. Per questo vorrei che al tavolo sedesse con Musumeci anche il governatore De Luca, l'area metropolitana, il commissario e i sindaci degli altri comuni isolani. Le strategie di intervento devono essere condivise e per questo vorrei la massima partecipazione delle istituzioni coinvolte". "Con l'Enit - osserva infine il ministro - stiamo lavorando a un piano strategico che tiene bene in evidenza il fatto che il Made in Italy è il terzo marchio più importante al mondo. Questo è un imprescindibile sfondo che va calato sui singoli territori privilegiando il meglio che ogni singolo territorio può offrire. Sarà uno sforzo notevole e un impegno forte a livello internazionale. Il Made in Italy sarà sempre di più la guida su cui innestare ogni risorsa del Paese. Ed è in questa ottica che immaginiamo anche il rilancio turistico di Ischia", ha concluso Santanchè. (Res)