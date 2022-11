Legge bilancio: Gelmini, manovra che non risolve i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro Mariastella Gelmini (Azione), in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "Calenda ha avanzato richieste costruttive e serie e conosco Giorgia Meloni: se accetta un incontro, non lo fa certo per fare una passerella. Dopodiché vedremo cosa questo porterà". "La legge di Bilancio - aggiunge - arriva con grande ritardo ed è una manovra che non risolve i problemi. Se riuscissimo ad incidere almeno su alcuni punti, avremmo fatto il nostro dovere verso l'Italia". Meloni invoca un ragionamento sul merito dei dossier nel rapporto con l'opposizione: "Dovremmo tutti sperarlo: la politica della contrapposizione urlata non ha dato grandi risultati. Abbiamo di fronte una stagione difficile: c'è una guerra nel cuore dell'Europa e la recessione alle porte. Dobbiamo tutti cercare di dare un contributo. A qualcuno pare logico farlo chiamando la piazza, a noi di Azione-Italia Viva è sembrato naturale farlo avanzando proposte concrete: è quello che si aspetta il Paese reale che lavora e produce". (segue) (Res)