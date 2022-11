Legge bilancio: Gelmini, manovra che non risolve i problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'ex ministro osserva infine che "la nostra contromanovra (a saldi invariati) prevede un cambio di paradigma sui sostegni contro il caro energia, passando dal credito di imposta al tetto in bolletta. E poi un fondo per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni senza il quale l'autonomia non sarà mai attuata, una riforma immediata del reddito di cittadinanza, il ripristino di impresa 4.0 per sostenere gli investimenti, una riforma strutturale del fisco, il finanziamento del Family act per aiutare le famiglie, soldi per la Sanità. Mi pare che su Reddito di cittadinanza, industria 4.0, energia, sanità ci sia stata attenzione. E anche sulla richiesta di riaprire l'unità di missione sul dissesto idrogeologico". Sulla Sanità la richiesta di maggiori risorse arriva anche dalle Regioni: "Il governo ci ha messo 2 miliardi in più, che — con un'inflazione a due cifre — significa aver tagliato. E dopo il Covid, di tutto abbiamo bisogno meno che di penalizzare la Sanità. Secondo noi serve almeno il triplo. Due miliardi se ne vanno solo per pagare i maggiori costi delle bollette. Bisogna adeguare gli stipendi degli infermieri, allentando ulteriormente il vincolo di esclusività, e aumentare le borse di studio per le specializzazioni mediche", ha concluso Gelmini. (Res)