Germania: ministro Economia Habeck, il 2023 sarà un anno dell'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 sarà per la Germania “un anno dell'industria” e “i prezzi scenderanno”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto: “Abbiamo naturalmente analizzato la situazione in maniera molto seria, è grave e i prezzi dell'energia premono”. Tuttavia, ha sottolineato Habeck, vi è “anche una chiara visione del futuro, la determinazione che ciò che abbiamo fatto nel 2020 con l'approvvigionamento di energia., possiamo farlo nel 2023 per l'economia tedesca, la competitività del Paese e l'industria”. Il 2022 è stato “un anno della sicurezza energetica” e il 2023 sarà “un anno dell'industria”, con i prezzi che diminuiranno. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha evidenziato: “Metteremo al sicuro la Germania come Paese industriale”. A quanti provano “quasi il piacere di descrivere la caduta” dell'economia tedesca, Habeck ha replicato che “non serve a nessuno”. È, invece, necessario un atteggiamento volto a “risolvere i problemi e affrontare le sfide”, senza disfattismo. L'esponente dei Verdi ha, infine, dichiarato: “Chiunque creda che abbandoneremo l'industria in Germania ha fatto il calcolo senza il settore industriale, senza la sua forza innovativa e, con tutto il rispetto, senza la determinazione del governo federale. Non accadrà”. (Geb)