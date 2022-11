Germania: ministro Economia Habeck, non perderemo prosperità per rincaro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non subirà una perdita di prosperità a causa del rincaro dell'energia. “Io dico di no, non è così”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto che le energie rinnovabili sono già più economiche delle nuove fonti fossili in termini di costi di produzione. Se le rinnovabili vengono utilizzate “con saggezza e su larga scala”, ha evidenziato Habeck, “porteranno a un'economia molto competitiva e a un approvvigionamento energetico a basso costo in Germania”. (Geb)