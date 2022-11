Balcani: Tajani, serve maggiore presenza europea per limitare influenza russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è bisogno di “più Europa” per limitare l’influenza della Russia nei Balcani occidentali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, prima della seconda giornata di lavori della riunione con gli omologhi della Nato a Bucarest, in Romania. “La nuova strategia dell’Italia è di essere più presente” in quest’area, ha detto Tajani. "La stabilità nei Balcani occidentali è importante per la pace. Dobbiamo fermare i russi nei Balcani occidentali, abbiamo bisogno di più Europa", ha detto Tajani. "Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti i Paesi dei Balcani occidentali e vicini all'Ucraina perché è importante in questo momento lavorare insieme, l'unità è importante ed è un messaggio forte per la Russia", ha aggiunto il ministro.(Rob)