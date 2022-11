Usa: Senato approva legge per tutelare matrimoni tra persone dello stesso sesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato Usa ha approvato il disegno di legge denominato Respect for Marriage Act, per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso. La proposta è passata con 61 voti favorevoli e 36 contrari, e include un emendamento bipartisan per tutelare anche le libertà religiose. Il testo dovrà tornare ora alla Camera dei rappresentanti per una seconda votazione, prima di essere firmato dal presidente Joe Biden. “Voglio ringraziare tutti i colleghi repubblicani che hanno sostenuto la proposta: so che non è stato facile, ma abbiamo fatto la cosa giusta”, ha dichiarato la senatrice democratica Susan Collins, prima del voto finale. (Was)