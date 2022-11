Usa: Washington ospiterà secondo vertice per la democrazia il prossimo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ospiterà assieme ad altri quattro Paesi il secondo "Vertice sulla democrazia", dopo l'edizione inaugurale che si è tenuta il 9 e 10 dicembre 2021. Lo hanno annunciato tramite un comunicato congiunto Stati Uniti, Corea del Sud, Costarica, Paesi Bassi e Zambia, che organizzeranno congiuntamente l'evento. Il vertice, una iniziativa del presidente Usa tesa a promuovere i valori democratici in contrasto con i modelli di governo autoritari, identificati in particolare con i principali avversari degli Usa - Russia e Cina - aveva sollevato tensioni già lo scorso anno, specie a seguito della decisione di Washington di invitare all'evento anche Taiwan. La seconda edizione del vertice si terrà il 29 e 30 marzo 2023, e la lista completa degli invitati non è stata ancora divulgata. Contrariamente alla scorsa edizione, che si è tenuta interamente online, la prossima si terrà in un formato "ibrido" di incontri in presenza e in videoconferenza, col coinvolgimento di rappresentanti di governi, società civili e settore privato. Il gruppo eterogeneo di Paesi organizzatori "evidenzia che i valori democratici sono sia una aspirazione globale condivisa, sia una responsabilità globale comune", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Durante il vertice, i partecipanti "illustreranno i progressi" verso l'attuazione degli impegni assunti alla fine dello scorso anno, e "riaffermeranno la vitalità del modello democratico e l'azione collettiva per far fronte alle sfide senza precedenti dei nostri tempi". (Was)