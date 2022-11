Usa: DeSantis attacca Apple, "vassallo del Partito comunista cinese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple, ha affermato DeSantis, "è forse l'azienda più potente al mondo, di certo una delle compagnie più potenti nella storia degli Stati Uniti. Esercitano per certi versi un'autorità persino superiore a quella dei governi. E stanno usando la loro autorità per proteggere il Pcc (il Partito comunista cinese), tentando al contempo di limitare la libertà di parola negli Stati Uniti". La minaccia di Apple di rimuovere Twitter dal suo App Store, in risposta alla riattivazione di profili "controversi" annunciata da Elon Musk, ha spinto quest'ultimo a reagire accusando Apple di applicare "una tassa del 30 per cento su Internet" - un riferimento alla percentuale che Apple incassa da tutte le transazioni effettuate sul suo App Store - e a minacciare di fondare una propria azienda produttrice di smartphone in concorrenza col colosso di Cupertino, che garantisca libero accesso ai contenuti del web. (Was)