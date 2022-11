Imprese: elettronica, mercato mondiale semiconduttori subirà contrazione del 4 per cento del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato globale dei semiconduttori subirà una contrazione del 4 per cento nel 2023 a 557 miliardi di dollari, la prima dal 2019. E' la previsione formulata da World Semiconductor Trade Statistics - società di analisi riferimento mondiale per il settore dell'elettronica - secondo cui il mercato dei chip di memoria, pari a un quinto del totale, cederà addirittura il 17 per cento. Nonostante i maggiori produttori mondiali di microchip stiano espandendo significativamente la capacità produttiva in risposta alle carenze di forniture, la domanda di apparecchi elettronici come smartphone e computer è prevista in calo nei prossimi mesi. A tali pressioni ribassiste si somma anche la decisione di Microsoft e Amazon.com di ridurre gli investimenti in centri dati. La crescita delle spedizioni globali di server dovrebbe ammontare al 2,8 per cento nel 2023, in calo rispetto al 5,1 per cento di quest'anno. Resta invece elevata la domanda di semiconduttori per l'automotive. (Was)