Corea del Sud: produzione industriale in calo dell'1,5 per cento a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un calo del 2,8 per cento su base annua nei primi 10 giorni di novembre, dovuto perlopiù a una riduzione delle esportazioni di semiconduttori ed apparecchi di telefonia mobile. Lo ha reso noto il Servizio delle dogane sudcoreano, secondo cui nei primi 10 giorni di questo mese le spedizioni in uscita sono ammontate a 17,7 miliardi di dollari, contro i 18,2 miliardi dello stesso periodo del 2021. Le importazioni sono calate nel medesimo periodo del 6,7 per cento, a 19,8 miliardi di dollari, risultando in un disavanzo commerciale di 2,05 miliardi di dollari nel periodo in esame. (segue) (Git)