Singapore: parlamento depenalizza rapporti gay, tutela definizione tradizionale di matrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Singapore ha approvato nella serata di ieri due importanti proposte di legge, ponendo fine alla criminalizzazione dei rapporti omosessuali tra uomini e introducendo un emendamento costituzionale che tutela la definizione "tradizionale" di matrimonio da contestazioni legali. Il parlamento unicamerale ha discusso le due proposte in simultanea per due giorni, e le ha approvate entrambe, rispettivamente con una maggioranza di 93 e 85 voti a favore su 103. "Si tratta di una pietra miliare per Singapore", ha commentato il primo ministro Lee Hsien Loong. "I risultati in se stessi sono significativi. Abbiamo depenalizzato i rapporti sessuali tra uomini - una questione aperta da tempo, e non solo per i gay di Singapore - e al contempo abbiamo protetto la definizione di matrimonio, come unione tra uomo e donna, da contestazioni costituzionali. Assieme, questi sono due passi saggi e bilanciati", ha affermato il primo ministro, che si è detto "molto contento" delle decisioni del parlamento. La penalizzazione dei rapporti omosessuali tra uomini era prevista dalla Sezione 377A del Codice penale di Singapore, una disposizione di epoca coloniale. (Fim)