Corea del Sud: lavoratori metropolitana Seul in sciopero per la prima volta in sei anni

- Il sindacato dei lavoratori di Seoul Transportation Corp., azienda statale principale operatrice della rete di trasporto metropolitano della capitale della Corea del Sud, ha intrapreso uno sciopero alle 6:30 di stamattina (ora locale), in risposta a un piano di riduzione del personale approvato dalla dirigenza aziendale. Lo sciopero è il primo nel suo genere da sei anni a questa parte ed è accompagnato da una manifestazione di fronte alla sede dell'amministrazione metropolitana di Seul. Conseguenza diretta dello sciopero è un calo delle corse lungo le prime otto linee della metropolitana di Seul. L'amministrazione cittadina ha riferito d'aver mobilitato "lavoratori alternativi", inclusi ex dipendenti di Seoul Metro, che assieme ai dipendenti che non hanno aderito allo sciopero dovrebbero garantire una presenza dell'80 per cento e minimizzare l'impatto dello sciopero durante l'ora di punta. (Git)