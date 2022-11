Serbia-Kosovo: Lista serba accoglie con favore accordo su questione targhe automobilistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), ha accolto con favore l'accordo raggiunto ieri a Bruxelles tra Belgrado e Pristina sulla questione delle targhe automobilistiche, sottolineando che le targhe serbe restano in uso in Kosovo, e che "nessuno le tirerà via" e "non verranno fatte multe ai conducenti che le usano". Lo riporta la stampa serba. "Vogliamo informare i cittadini che tutti i proprietari di veicoli con targhe serbe in Kosovo potranno circolare normalmente", si legge nella nota del gruppo politico e "quando la registrazione esistente scadrà, potranno rinnovarla come fatto finora senza doverla cambiare con quella rilasciata dalle autorità di Pristina". Il comunicato specifica quindi che "rimangono in uso le targhe serbe già emesse, anche se non ne verranno rilasciate di nuove dalle autorità di Belgrado". Ieri sera le delegazioni di Belgrado e Pristina hanno concordato delle misure per evitare un'escalation delle tensioni sulla questione delle targhe automobilistiche nel nord del Kosovo, secondo cui la Serbia smetterà di emettere targhe con le denominazioni delle città del Kosovo e il Kosovo cesserà ulteriori azioni relative alla reimmatricolazione dei veicoli.(Seb)