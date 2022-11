Serbia-Kosovo: presidente Vucic, accordo su targhe "piccola vittoria tattica" in termini di status

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulle targhe in Kosovo è una "piccola vittoria tattica" in termini di status per Belgrado. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta", il quale ha subito aggiunto che i rappresentanti serbi "non torneranno nelle istituzioni di Pristina finché non verrà formata l'Associazione dei comuni serbi". "Coloro che vivono in Kosovo possono continuare a guidare automobili con targhe serbe senza problemi o pericolo di multe. In termini di status è una piccola vittoria tattica", ha dichiarato Vucic, il quale ha sottolineato però che "non ci sarà alcun ritorno dei serbi nelle istituzioni del Kosovo" fino a quando Pristina non adempirà ai suoi obblighi del 2013 e formerà l'Associazione dei comuni serbi. "Le persone sono stufe del terrore delle autorità di Pristina. Sono stufe di ricatti, vessazioni, pressioni da parte della comunità internazionale, che li tratta come una minoranza nazionale che loro non vogliono essere", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha quindi rimarcato che il "fattore internazionale" nel dialogo con Pristina sulla questione delle targhe si è comportato correttamente nei confronti dei rappresentanti di Belgrado, anche se loro "saranno sempre essenzialmente dalla parte di Pristina", ha aggiunto Vucic. (Seb)