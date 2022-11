Usa: DeSantis attacca Apple, "vassallo del Partito comunista cinese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha rivolto un duro attacco al colosso statunitense dell'elettronica Apple, accusandolo di servire da "vassallo del Partito comunista cinese". Intervistato dall'emittente televisiva statunitense "Fox News", DeSantis ha commentato la minaccia di Apple di rimuovere Twitter dal suo negozio di app, in risposta alla riabilitazione di una serie di controversi profili di orientamento conservatore che erano stati banditi da quel social media negli ultimi anni, prima che Twitter fosse acquistato da Elon Musk. "Ci sono persone in Cina impegnate in un nobile sforzo di protesta contro quella che è sostanzialmente una dittatura leninista", ha detto DeSantis. "E la risposta di Apple qual è? Stanno limitando la funzione AirDrop contro i manifestanti. Stanno servendo sostanzialmente da vassallo del Partito comunista cinese", ha accusato DeSantis, riferendosi alla disattivazione in Cina di una funzione che consente la comunicazione diretta tra gli iPhone senza ricorrere alle reti mobili o Internet. La stessa Apple che bandisce applicazioni e funzionalità sgradite al governo cinese, "dall'altro lato, negli Stati Uniti, sta cercando di cancellare Twitter dall'App Store, una decisione che sarebbe un durissimo colpo alla libertà di parola", ha aggiunto il governatore, ritenuto assieme a Donald Trump il più probabile candidato repubblicano alla Casa Bianca in vista delle elezioni 2024. (segue) (Was)