Usa: leader repubblicano McConnell, chi incontra antisemiti non può essere nominato presidente

- Nel Partito repubblicano non c’è spazio per suprematismo o sentimenti antisemiti. Lo ha detto in conferenza stampa il leader della minoranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell. “Chiunque decida di incontrare o trascorrere il proprio tempo con persone che promuovono idee di questo tipo non dovrebbe essere eletto alla presidenza degli Stati Uniti”, ha detto. Le dichiarazioni di McConnell arrivano pochi giorni dopo un incontro tra l’ex presidente Usa, Donald Trump, il rapper Kanye West e il nazionalista Nick Fuentes. Il colloquio della scorsa settimana a Mar-a-Lago, in Florida, è stato oggetto di numerose critiche da parte di esponenti del Partito repubblicano. Trump avrebbe accettato di ricevere Ye a una cena, forse per discutere con lui possibili iniziative in vista delle prossime elezioni presidenziali. West si sarebbe però presentato assieme a tre persone, incluso Fuentes, e avrebbe fatto infuriare Trump affermando di volersi candidare a sua volta alla Casa Bianca, e di volere Trump come suo vice. L'ex presidente ha quindi pubblicamente attaccato il rapper, definendolo "un uomo con seri problemi", e accusando quest'ultimo di aver portato con sé senza preavviso Fuentes, controverso attivista di destra bandito dai social media. (Was)