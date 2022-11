Fisco: Mazzetti (FI), norma su Superbonus sia più chiara e meno faziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pressing di Forza Italia sul fronte crediti Superbonus prosegue. Il governo, al quale riconosciamo il merito di saper ascoltare, deve intervenire in modo serio e concreto sul fronte crediti per evitare un collasso del mercato edile e per chiarificare il quadro normativo, rimuovendo ogni motivo di contenzioso dovuto a una incerta delimitazione della responsabilità". Cosi la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, secondo cui "è opportuno alleggerire il carico di responsabilità del cessionario del credito d’imposta, in larga misura estraneo alle vicende nelle quali ha origine il credito stesso. Sebbene, infatti, l’attuale normativa, dopo molti interventi, limiti la responsabilità alle ipotesi di colpa grave o dolo, la responsabilità solidale è all’origine della paralisi del mercato, rendendo impossibile fruire del credito". "Bisogna insomma ridurre e circoscrivere gli obblighi altrimenti la mole di crediti fermi si abbatterà su tutto il mercato e le imprese della filiera”, conclude. (Rin)