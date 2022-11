Polonia: viceministro Difesa, probabilità di essere coinvolti in un conflitto è "estremamente alta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio che la Polonia prenda parte a un conflitto è "estremamente alto". Lo ha detto il viceministro della Difesa della Polonia, Marcin Ociepa, nel corso di una conferenza tenuta all'Università di Scienza e Tecnologia di Cracovia. "Qual è la probabilità di una guerra in cui parteciperemo? Estremamente alta. Troppo alta per poterlo definire uno scenario puramente teorico", ha detto Ociepa secondo cui se il 30 per cento è già una possibilità concreta, si "sta già preparando". Il "rischio di una guerra che coinvolga la Nato è ora molto alta", ha detto il viceministro citato dai media locali. "Quello cui stiamo assistendo ora non è uno dei conflitti del secondo dopoguerra, ma uno scontro diretto, su vasta scala, che coinvolge il più grande Paese del mondo", ha detto Ociepa avvertendo del rischio di una scalata di tensione che possa interessare direttamente la Nato. (Vap)