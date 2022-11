Usa: assalto al Congresso, raggiunto verdetto per cinque leader degli Oath Keepers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giuria a Washington ha raggiunto un verdetto nel quadro del processo nei confronti di cinque leader del gruppo di estrema destra degli Oath Keepers, per il ruolo giocato nelle proteste culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha accusato i cinque imputati (Stewart Rhodes, Kelly Meggs, Jessica Watkins, Kenneth Harrelson e Thomas Caldwell) di cospirazione, e di aver tentato di bloccare con la forza la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. La giuria, composta da sette uomini e cinque donne, ha preso in considerazione dieci capi di accusa nei confronti degli imputati, inclusi quelli per cospirazione e ostruzione del processo elettorale. Tutti i cinque imputati si sono dichiarati non colpevoli, e se condannati rischiano fino a 20 anni di carcere ciascuno. (Was)