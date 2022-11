Difesa: segretario Usa incontra omologo colombiano, focus su sicurezza regionale e narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l’omologo colombiano, Ivan Velasquez, a cui ha ribadito l’importanza della partnership tra i due Paesi nel campo della sicurezza. Lo riferisce una nota. Austin ha ringraziato la Colombia per il “fondamentale contributo” alla sicurezza regionale, ribadendo lo status di partner non-Nato del Paese latinoamericano. Durante il colloquio è stata dedicata particolare attenzione alla cooperazione in materia di difesa, al contrasto al narcotraffico e al rispetto dei diritti umani. (Was)