- Per il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, è "un segnale importante e positivo la convocazione del premier Meloni per il 7 dicembre sui contenuti della legge di Bilancio. Ora rafforzare il dialogo per migliorare la manovra”. E' quanto scrive sul proprio profilo Twitter. (Rin)