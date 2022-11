Venezuela: ministro Petrolio incontra presidente Chevron locale, pronti a far partire imprese miste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blyde ha quindi risposto a chi, soprattutto nelle frange dell'opposizione da tempo contrarie a ogni dialogo, ha rimproverato mancanza di reali concessioni da parte di Nicolas Maduro, soprattutto in tema di libertà politiche e diritti umani. "Bisognava prima affrontare le cose urgenti e poi quelle importanti. Non significa disprezzare nessun tema ma sapere che sono tutti in agenda", ha detto l'avvocato ricordando che l'accordo sin qui stretto ha "portato via ore, giorni e mesi di lavoro". Ed essere arrivati a questo punto permetterà di fare ora progressi "sul tema dei prigionieri politici", ha aggiunto. (segue) (Vec)