Venezuela: ministro Petrolio incontra presidente Chevron locale, pronti a far partire imprese miste (6)

- Concentrandosi sul fornire risposte alla crisi umanitaria, impegno condiviso da tutti gli attori del negoziato, l'accordo raggiunto dalle parti supera una delle difficoltà su cui si è incagliato più volte il processo negoziale. I fondi scongelati dalle sanzioni non vengono in effetti amministrati direttamente dal governo o dalle opposizioni - cosa che avrebbe avuto riflessi seppur indiretti sulla legalità di una delle parti - ma usati per programmi specifici affidati ad organismi tecnici e monitorati dal Paese garante. I lavori saranno condotti in trasparenza, con standard internazionali, e dovrebbero comprendere anche aste pubbliche e contratti sotto la revisione delle Nazioni Unite. (segue) (Vec)