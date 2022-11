Ucraina: ex generale Usa Petraeus, la guerra finirà con una soluzione negoziata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, “probabilmente tra mesi o addirittura anni”, per la Russia le perdite e i costi di operare in Ucraina (“ciò include le sanzioni economiche, finanziarie e personali, così come i divieti di esportazione”) diventeranno “proibitivi, proprio come il continuazione dell'operazione sovietica in Afghanistan”. A loro volta, le autorità ucraine “riconosceranno” che gli attacchi missilistici russi “devono cessare”. L'Ucraina si assicurerà aiuti per la ricostruzione “simili al Piano Marshall, garanzie di sicurezza affidabili”. Secondo Petraeus, “quando arriverà quel momento, i leader di Stati Uniti, Ue, Regno Unito e altri Paesi collaboreranno con Ucraina e Russia per creare e attuare una soluzione” negoziata al conflitto. Fino ad allora, ha infine affermato Petraeus, gli Stati Uniti, la Nato e gli alleati occidentali dovrebbero fare “tutto il possibile” per consentire all'Ucraina di “liberare il proprio territorio, difendere il proprio popolo e le proprie infrastrutture dai missili russi e dai droni iraniani, mantenere in vita l'economia e accelerare la realizzazione da parte di Putin” che l'operazione russa nell'ex repubblica sovietica non può continuare. (Geb)