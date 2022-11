Roma: assessore Patrimonio, si faccia chiarezza su incendio al Parco della Madonnetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio a Parco della Madonnetta "sembra sotto controllo e non sembrano esserci vittime. Così ci dicono le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che sono ancora straordinariamente all’opera e che ringraziamo. Come Roma Capitale vogliamo vederci chiaro, anche perché nei prossimi giorni sarebbe andata in giunta una delibera con il nuovo progetto sul Punto verde qualità di Madonnetta, al quale teniamo molto e che confermiamo nonostante l’incendio. Il nostro impegno è massimo e rimaniamo qui a monitorare la situazione”. Così, in una nota, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi. (Rer)