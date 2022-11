Germania: accordo nella maggioranza, tassa su profitti casuali del settore petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti che compongono la maggioranza di governo in Germania hanno raggiunto un accordo sulla scrematura dei “profitti casuali” registrati dalle aziende del petrolio e del gas. A tal fine, verrà introdotta un'imposta speciale del 33 per cento nella legge fiscale per il 2022. Il provvedimento verrà discusso domani, 30 novembre, dalla commissione Finanze del Bundestag per essere votato dal parlamento federale durante la seduta del 2 dicembre. “L'aliquota è la più bassa possibile, secondo le linee guida dell'Ue”, ha dichiarato Markus Herbrand, deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp). Per Katharina Beck dei Verdi, “il fatto che le compagnie petrolifere con i loro profitti in eccesso ora debbano contribuire ai costi della crisi” e “un segnale importante e un grande successo”. (Geb)