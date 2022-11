Legge bilancio: D'Amato (Pd), Meloni ha fatto la cosa giusta su metro C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier Giorgia Meloni "ha fatto la cosa giusta nel raccogliere l'appello del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sui finanziamenti alla metro, un opera strategica per la capitale del paese". Lo dichiara in una nota il candidato alla presidenza della Regione Lazio del Pd Alessio D'Amato. (Com)