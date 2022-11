Venezuela: ministro Petrolio incontra presidente Chevron locale, pronti a far partire imprese miste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense Chevron e il governo del Venezuela stringeranno "nelle prossime ore" accordi per iniziative congiunte in campo energetico. Lo ha detto il ministro del Petrolio del Venezuela, Tareck El Aissami, al termine dell'incontro avuto con il presidente della Chevron in Venezuela, Javier La Rosa. "Ho avuto una fruttuosa riunione di lavoro con il presidente di Chevron, Javier La Rosa, impresa petrolfiera che il prossimo 2023 compirà cento anni di operazioni in Venezuela", ha scritto El Aissami in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La riunione si tiene qualche giorno dopo che il dipartimento del Tesoro Usa, accompagnando la ripresa dei negoziati tra governo Maduro e opposizioni, aveva tolto alla compagnia petrolifera il veto a svolgere alcune operazioni nel Paese. Nelle prossime ore "firmeremo i contratti per promuovere lo sviluppo di imprese miste e la produzione petrolifera", ha detto El Aissami. (segue) (Vec)