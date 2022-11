Venezuela: ministro Petrolio incontra presidente Chevron locale, pronti a far partire imprese miste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La licenza 41 è stata concessa dal Dipartimento del Tesoro sabato 26 novembre, nelle ore in cui le delegazioni di governo e opposizioni tornavano a vedersi a Città del Messico. Le parti hanno messo a punto un meccanismo che permetterà di impiegare fondi sin qui congelati dalle sanzioni - fino a cinque miliardi di dollari secondo le stime del governo - in programmi di assistenza sociale e umanitaria. Blyde ha spiegato che l'accordo, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, ha fissato le priorità degli interventi, gli ospedali in cui investire, il piano per stabilizzare il sistema elettrico e le altre emergenze a medio e lungo termine. La garanzia che i fondi non verranno dilapidati grazie alla presenza delle agenzie delle Nazioni Unite. I finanziamenti verranno applicati "con la trasparenza raccomandata dall'Onu, le cui agenzie sosterranno i processi di aggiudicazione e contrattazione, pubblicati nelle rispettive pagine internet, accessibili a tutti", ha detto. (segue) (Vec)