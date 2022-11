Venezuela: ministro Petrolio incontra presidente Chevron locale, pronti a far partire imprese miste (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi in questione sono parte degli asset congelati in banche internazionali dalle sanzioni comminate in primo luogo dagli Stati Uniti. L'impiego delle risorse è rimesso a una commissione composta da cinque funzionari per ciascuna delle parti, coordinata da un "facilitatore" nominato dal Regno di Norvegia, Paese garante della trattativa. La commissione, le cui attività saranno in parte visibili su una apposita pagina internet, non potrà essere "un nuovo spazio negoziale" ma limitarsi ad applicare l'accordo. Il meccanismo rimarrà in piedi il tempo necessario a mettere in pratica gli obiettivi preposti, di rinforzare l'assistenza sanitaria, la capacità alimentare, l'educazione scolastica e le forniture energetiche. Una parte dei fondi andrà direttamente a beneficio delle popolazioni colpite dalle inondazioni registrate negli ultimi mesi. (segue) (Vec)