Usa-Cina: ex generale Petraeus, rimanere duri con Pechino per evitare conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono “rimanere duri” nei confronti della Cina per evitare che “la concorrenza” tra le due potenze degeneri in “un conflitto in piena regola”. È quanto affermato da David Petraeus, generale a riposo dell'esercito degli Stati Uniti che dal 2008 al 2010 è stato al vertice del Comando centrale degli Usa (Centcom), dal 2010 al 2011 ha comandato l'Isaf, la missione della Nato in Afghanistan, e da allora al 2012 è stato direttore della Cia. Intervistato dal quotidiano “Der Tagesspiegel”, l'ex ufficiale ha evidenziato che, per scongiurare una guerra con la Cina, gli Stati Uniti devono “rafforzare la deterrenza” con bilanci per la difesa “molto elevati”. (Geb)