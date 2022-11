© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo diciamo da mesi: è tempo di negoziati, non di armi e guerra a oltranza. Lo diremo chiaro a questo governo”. E’ quanto scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in merito al conflitto in Ucraina. Domani mattina “interverrò alla Camera dei Deputati per sostenere la posizione del Movimento e dei tanti cittadini scesi in piazza qualche settimana fa per la pace”, ha aggiunto. (Rin)