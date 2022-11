Germania: biglietto trasporto pubblico a 49 euro al mese dal primo aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il biglietto per il trasporto pubblico locale a 49 euro al mese, valido in tutta la Germania, verrà introdotto dal primo aprile 2023. È quanto concordato dal ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, Volker Wissing, con i colleghi dei Laender. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, rimangono “alcune questioni irrisolte” in merito al finanziamento. Inizialmente, il biglietto denominato “Deutschlandticket” avrebbe dovuto essere introdotto dal primo gennaio prossimo. I motivi del ritardo attengono, in particolare, alla ripartizione di “eventuali costi aggiuntivi” tra il governo federale e gli Stati tedeschi, superiori ai tre miliardi di euro all'anno precedentemente previsti. La ministra dei Trasporti di Brema, Maike Schaefer, ha dichiarato che i Laender sono pronti ad assumersi “la metà” di tali costi. Secondo il ministro dei Trasporti dell'Assia, Tarek Al-Wazir, il “Deutschlandticket” dovrebbe entrare in vigore “al più tardi” dal primo aprile prossimo, segnando “una nuova era” nel trasporto pubblico locale in Germania. Secondo i ministri dei Trasporti di altri Stati tedeschi, l'introduzione del biglietto a 49 euro al mese deve essere “subordinata al chiarimento delle questioni in sospeso”. Il “Deutschlandticket” succederà al biglietto a nove euro al mese in vigore in Germania tra giugno e agosto scorso, introdotto dal governo federale per far fronte all'aumento dell'inflazione e alla crisi dell'energia. (Geb)