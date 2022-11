Usa: ex generale Petraeus, ritiro da Afghanistan ha conseguenze strazianti e disastrose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, attuato dall'amministrazione Biden, ha “conseguenze strazianti, tragiche e disastrose” nel Paese dell'Asia centrale, “a tanti livelli”. Inoltre, le modalità di disimpegno “lasciano ovviamente molto a desiderare”. È quanto affermato da David Petraeus, generale a riposo dell'esercito degli Stati Uniti che dal 2010 al 2011 ha comandato l'Isaf, la missione della Nato in Afghanistan, e da allora al 2012 è stato direttore della Cia. Intervistato dal quotidiano “Der Tagesspiegel”, l'ex ufficiale ha risposto in questo modo a una domanda sui più gravi errori del presidente degli Usa, Joe Biden, in politica estera. In merito ai successi del titolare della Casa Bianca, Petraeus ha evidenziato che, “con il sostegno bipartisan del Congresso”, l'amministrazione Biden “ha guidato la risposta della Nato e dell'Occidente alla brutale e immotivata invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e lo ha fatto in maniera impressionante”. Secondo l'ex comandante dell'Isaf, “questo sforzo merita voti particolarmente alti”. La Casa Bianca, ha proseguito Petraeus, ha inoltre registrato “successi significativi nella lotta contro gli estremisti islamici” e ha cercato di sviluppare “una strategia globale e olistica per l'intero governo” degli Stati Uniti e gli alleati, “anche se manca ancora l'aspetto commerciale”. L'amministrazione Biden ha poi “lavorato duramente per trovare risposte al cambiamento climatico e a questioni come la sicurezza energetica e la transizione verso le energie rinnovabili in tutto il mondo”. Infine, la Casa Bianca ha cercato di “promuovere la democrazia e lo stato di diritto”. (Geb)