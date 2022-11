Venezuela: ministro Petrolio incontra presidente Chevron locale, pronti a far partire imprese miste (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, l'accordo è "una speranza per tutta l'America latina", rappresenta "una buona notizia" e "il trionfo della politica nella risoluzione delle controversie". "Abbiamo lasciato l'odio alle nostre spalle", ha scritto su Twitter il presidente, Nicolas Maduro, prima della firma dell'intesa. "Il Venezuela ha oggi una pace per la quale ha lavorato e ha lottato. Godiamoci questo periodo natalizio in famiglia", ha affermato il presidente venezuelano. Di speranza ha parlato anche il leader dell'opposizione Juan Guaidò, chiedendo tuttavia ai suoi sostenitori di essere consapevoli degli ostacoli all'orizzonte: "Bisogna essere pronti ad affrontare la dittatura e a difendere la volontà dei venezuelani". Anche un'altra voce di peso dell'opposizione come quella di Henrique Capriles ha accolto positivamente la firma a Città del Messico. L'intesa, ha scritto su Twitter, "implica un'opportunità per i venezuelani di migliorare le proprie condizioni di vita" sulla via per "il recupero della democrazia e la ricostruzione della speranza nel Paese". (Vec)