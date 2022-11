Brasile: media, Lula presenterà lista ministri solo dopo la nomina ufficiale a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, presenterà la lista completa dei ministeri che comporranno il suo governo solo dopo la nomina ufficiale, che dovrebbe avvenire il 12 dicembre. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico" secondo cui Lula avrebbe comunicato la decisione nel corso di un incontro con i vertici del Movimento per la democrazia brasiliana (Mdb). Secondo la legge elettorale il termine ultimo per la nomina ufficiale da parte del Tribunale superiore elettorale (Tse) è quella del 19 dicembre. Tuttavia c'è la possibilità di anticipare, una volta che la giustizia elettorale abbia giudicato e approvato tutti i voti espressi nel corso delle due tornate elettorali. Secondo "Valor" il Tse dovrebbe consegnare tutti i documenti necessari tra il 6 e il 7 dicembre. Dopo la nomina ufficiale, il governo eletto può stabilire la data della cerimonia di insediamento, che tuttavia per consuetudine è fissata per il primo gennaio, giorno in cui, secondo Costituzione, inizia il mandato presidenziale. (segue) (Brb)