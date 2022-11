Qatar 2022: Stati Uniti vincono per una rete a zero contro l’Iran e vanno agli ottavi finali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vincono per una rete zero sull’Iran nella partita finale della fase ai gironi del Gruppo B ai Mondiali di calcio Fifa 2022 in Qatar. La partita, carica di tensione non solo sportiva ma anche politica, è stata sbloccata 38esimo minuto del primo tempo da Christian Pulisic che ha battuto il portiere iraniano Alireza Beiranvand a pochi passi dalla porta. Durante il secondo tempo l’Iran ha avuto alcune occasioni per pareggiare, in particolare al 93esimo con Morteza Pouraliganji. Gli Stati Uniti passano il girone del Gruppo B come secondi, qualificandosi agli ottavi di finale insieme all’Inghilterra che si è imposta sul Galles per tre reti a zero. (segue) (Res)