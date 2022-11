Qatar 2022: Stati Uniti vincono per una rete a zero contro l’Iran e vanno agli ottavi finali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- In queste settimane, la nazionale iraniana ha subito fortissime pressioni, sia da parte dei sostenitori delle manifestazioni, che vedono nella squadra un simbolo del regime, che da parte delle autorità di Teheran. Secondo l’emittente statunitense “Cnn”, il governo iraniano aveva minacciato i parenti dei calciatori di essere “arrestati e torturati” se la squadra non si fosse comportata “in maniera adeguata”. Secondo la stessa fonte, i giocatori della nazionale sono stati costretti ad incontrare alcuni rappresentanti delle Guardie della rivoluzione iraniana (Irgc) alla vigilia della partita, dopo che la squadra si era rifiutata di cantare l’inno nazionale il 21 novembre scorso, in occasione della partita con la nazionale inglese. (segue) (Res)