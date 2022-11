Qatar 2022: Stati Uniti vincono per una rete a zero contro l’Iran e vanno agli ottavi finali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, l'allenatore della nazionale statunitense, Gregg Berhalter, ha inoltre espresso le sue scuse per la pubblicazione della bandiera constata sui social media legati alla squadra e alla Federcalcio statunitense. I giocatori e gli allenatori statunitensi "non sapevano nulla di ciò che veniva pubblicato", ha affermato oggi ai giornalisti Berhlter, riferendosi ai post pubblicati lo scorso 26 novembre, ora cancellati dalla Federazione calcistica degli Stati Uniti, che mostravano la bandiera dell'Iran senza l'emblema della Repubblica islamica. Nelle dichiarazioni rese ai media statunitensi, Berhalter ha dichiarato di voler "scusarsi a nome dei giocatori e dello staff" per l'incidente, anche se ha aggiunto che "i nostri pensieri sono con il popolo iraniano", che da oltre due mesi manifesta contro il regime. (segue) (Res)