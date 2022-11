Qatar 2022: Stati Uniti vincono per una rete a zero contro l’Iran e vanno agli ottavi finali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Rivoluzione islamica del 1979 nelle moschee delle città iraniane, in particolare a Teheran, è ormai un rito dopo la preghiera del venerdì o in concomitanza con date importanti, inscenare manifestazioni in cui si scandiscono slogan “Morte all’America”, insieme a “Morte a Israele”, e dove si brucia o si calpesta la bandiera Usa o dello Stato ebraico. La Rivoluzione islamica di Khomeini pose fine ai rapporti tra Iran e Stati Uniti, con Washington che aveva sostenuto il regime dello shah sia sul piano economico che militare. Gli Usa fornirono al sovrano iraniano anche i sofisticatissimi caccia F-14 Tomcat, con l’Iran che all’epoca fu l’unico Paese al di fuori degli Stati Uniti a dotarsi di tali velivoli, ancora oggi utilizzati dall’Aeronautica iraniana. (segue) (Res)