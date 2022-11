Legge Bilancio: Augello (Fd'I), da Meloni grande attenzione a Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inserimento dei fondi in manovra per la Metro C è il segno tangibile dell'attenzione che il governo presieduto da Giorgia Meloni ha per Roma". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello, secondo cui "2,2 miliardi per il completamento dell'opera testimoniano quanto sia alto l'interesse dell'esecutivo per le sorti della Capitale, in un momento in cui il reperimento dei fondi non è cosa facile". "Adesso - conclude Augello - Roma può guardare con più ottimismo al suo futuro infrastrutturale, di cui la Metro C rappresenta un tassello di primo piano". (Com)