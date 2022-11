Difesa: rapporto Usa su capacità militari cinesi, Pechino sfida più importante per la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rappresenta “la sfida sistemica più significativa” per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e per una comunità internazionale libera e aperta. È questo il messaggio principale contenuto all’interno del rapporto del Pentagono sulle capacità militari cinesi, preparato annualmente dal dipartimento della Difesa per elencare le sfide più importanti che gli Stati Uniti devono affrontare nella relazione con Pechino. Durante una call organizzata con i giornalisti prima della pubblicazione del documento, un funzionario del Pentagono rimasto anonimo ha affermato che le ambizioni della Cina sono “sempre più chiare”, in ambito militare e non solo. “Un elemento importante nella loro strategia è rappresentato dal tentativo di espandere a dismisura la propria influenza, al fine di modificare alcuni aspetti dell’ordine internazionale e fare i propri interessi”, ha spiegato il funzionario del Pentagono, sottolineando un approccio militare “sempre più coercitivo” da parte di Pechino nella regione indopacifica. (segue) (Was)